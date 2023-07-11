Сим, Челябинская область, 11 июля, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве 11-летней жительницы города Сима Челябинской области Ксении У. в день нападения на девочку принимал алкоголь. Как рассказали родственники, он становится невменяемым даже от небольшой дозы спиртного, сообщил 11 июля Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

В вечер нападения Дмитрий М. выпил, уточнил канал, несколько бутылок пива, хотя спиртное ему противопоказано.

«Пить ему нельзя было совсем, ни грамма, даже пива, и он это прекрасно знал. В день убийства маленькой Ксюши Дмитрий изрядно принял на грудь», — сообщил канал.

На допросе он заявил, что плохо понимает, что произошло. Ксюшу он почти не знал. В целом лояльно относится к детям, на свою дочь не повышал голоса.

По словам родственников подозреваемого, проблемы со здоровьем у него остались после пневмонии и кислородного голодания, перенесённых в раннем детстве. С тех пор у него наблюдались отклонения в поведении.

У Дмитрия, который страдает сильными головными болями, подозревали рассеянный склероз и неврологические отклонения, сообщили родственники.

Теперь ему должны избрать меру пресечения и направить на ряд экспертиз.

Как сообщало ИА Регнум, пропавшую 9 июля в Симе Ксюшу нашли мёртвой спустя два дня поисков.

Тело ребёнка с множественными ножевыми ранениями нашли в лесополосе. 11 июля подозреваемого задержали, изучив материалы с камер видеонаблюдения.

Им оказался отец одной из подруг Ксюши Дмитрий, которого задержали вечером 10 июля. Он признался в убийстве и показал, где находится труп ребёнка.