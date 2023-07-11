Друг подозреваемого в нападении на парня из-за цвета волос рассказал о нём
Одноклассник подозреваемого в снятии скальпа с юноши из-за цвета волос не поверил в его виновность
Электросталь, Московская область, 11 июля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Одноклассник одного из подозреваемых в нападении на жителя Электростали из-за зеленого цвета волос рассказал ИА Регнум, что раньше его друг не проявлял агрессии.
Нападение было совершено в воскресенье, 9 июля, в одном из районов подмосковной Электростали. Двое мужчин, один из которых, по предварительным данным уроженец Коми Илья Т., а второй уроженец Таджикистана с российским гражданством Зариф, вступили в перепалку с молодым человеком Юрием. Итогом стычки из-за яркой внешности Юрия стало то, что нападавшие срезали его волосы, задев при этом кожу. Юношу госпитализировали, его состояние на данный момент оценивается как удовлетворительное.
По словам Руслана, который с детства знаком с Ильёй, раньше товарищ не проявлял агрессии. Руслан уверен, что его друг не причастен к происшествию.
«Я с ним вместе с яслей, в школе учились вместе. Он хороший, добрый. Я в это всё не верю… Это не он» — сказала мужчина ИА Регнум.
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк оба нападавших уже задержаны, в ближайшее время с ними будут проведены следственные мероприятия.