Вильнюс, 11 июля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. В проекте заключительного документа саммита Североатлантического альянса (НАТО) нет никакого конкретного срока и расписания процесса присоединения Украины. Об этом 11 июля заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В части заключительного документа саммита (которая посвящена Украине — Прим. ИА Регнум) даже близко не фигурирует никакой срок вступления Украины в НАТО, никакого расписания, привязанного к конкретному времени», — сказал он.

Глава МИД Венгрии уточнил, что заявление саммита альянса в Вильнюсе фактически совпадает с заявлением саммита НАТО в Бухаресте 2008 года, в котором говорилось, что Украина когда-нибудь сможет стать членом этого военно-политического блока.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность выступления Украины состав НАТО является большой опасностью для безопасности в Европе. Он подчеркнул, что те, кто станут принимать такое решение, должны отдавать себе в этом отчёт.

Также позднее представитель Кремля рассказал об антироссийском настрое, сквозящем в выступлениях представителей НАТО. Песков уточнил, что Москва будет следить за саммитом альянса.

До этого украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе чётких алгоритмов по вхождению в блок. По его словам, киевские власти это заслужили.