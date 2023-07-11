Красногорск, 11 июля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. В Подмосковье 11 июля задержали мужчину, который привёз из зоны специальной военной операции и спрятал в своём гараже арсенал оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM

У задержанного изъяли автомат Калашникова, 420 патронов к нему и 14 гранат РГД-5 с запалами. Мужчина спрятал оружие в своём гараже по месту жительства. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Ранее ИА Регнум сообщало, что полиция обнаружила патроны и запчасти к оружию в гараже в Ленинградской области. В городе Сосновом Боре полиция обнаружила и изъяла малокалиберную винтовку, 449 патронов, барабан к револьверу системы «Наган», затвор к карабину и затвор к пистолету с ударно-спусковым механизмом. 389 из 449 патронов — боевые, изготовлены на заводе и пригодны для стрельбы.

В Москве 14 мая во время поисков выброшенных электросамокатов в Москве-реке обнаружили сумку с автоматами и боевыми патронами. Работники прокатной службы доставали технику из воды специальными магнитами. Вместо самокатов они извлекли два автомата и пять рожков с патронами. Они сразу заявили об этом в полицию.