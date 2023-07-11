Пермь, 11 июля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Пропавшая в Пермском крае группа из 22 туристов, 11 из которых дети, найдена. Все туристы живы и здоровы, сообщило 11 июля министерство территориальной безопасности Пермского края.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Люди не выходили на связь с 9 июля. Как стало известно, группа сплавлялась по реке Усьва в Горнозаводском округе.

«По данным краевой службы спасения, спасателями Губахинского аварийно-спасательного формирования пропавшая туристическая группа была найдена: все туристы живы и здоровы, медиками будет в дальнейшем проведено обследование и дана оценка состояния здоровья», — указана в сообщении регионального министерства.

Протяженность маршрута сплава — от посёлка Средняя Усьва до посёлка Усьва Горнозаводского городского округа — составляет 175 км. 4 июля группа начала сплав по реке, а 9 числа в Усьве группу ждал водитель. Не дождавшись, он сообщил, что туристы не появились на точке завершения маршрута. Поисками занялись спасатели.