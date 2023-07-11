Москва, 11 июля, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Решения по поводу очного присутствия президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС пока не нет, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Дружинин РИА Новости

По словам Пескова, с форматом участия в саммите президент пока не определился.

«Пока мы обдумываем различные варианты. После того, как президент примет решение, мы вас проинформируем», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Саммит БРИКС в этом году состоится в ЮАР. Предполагается, что лидеры России, ЮАР, Индии, Бразилии и Китая в 20-х числах августа проведут встречу в городе Йоханнесбурге.

Как сообщало ИА Регнум, глава председательствующей в этом году в БРИКС Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса 9 июля объявил, что саммит будет очным, а не виртуальным. Он напомнил, что очно лидеры объединения не встречались почти три года.

В начале июня заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков опроверг заявления о возможном переносе места проведения саммита БРИКС в Китай. В Москву такой информации не поступало.