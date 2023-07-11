Москва, 11 июля, 2023, 14:24 — ИА Регнум. США не станут раскачивать ситуацию с Тайванем и вступать в конфронтацию с Китаем до тех пор, пока не завершится украинский кризис, так как бороться на два фронта Вашингтон оказался не готов. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 июля заявил главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский, анализируя публикацию New York Times, авторы которой назвали конфликт на Украине генеральной репетицией США перед конфронтацией с Китаем.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как пояснил Островский, эта репетиция показала, что США пока не готовы к такому столкновению.

«На два фронта ещё никому успешно воевать не удавалось. Об этом в своё время говорил ещё канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк. Гитлер потом на том и погорел», — сказал Островский.

По его словам, большое значение в ситуации американо-китайского противостояния имеет Тайвань, а стало быть, до президентских выборов в январе 2024 года ничего меняться не будет. Всё зависит от того, выиграет ли их представитель Демократической прогрессивной партии. Ее председатель, а также действующий президент Тайваня Цай Инвэнь на новые выборы пойти не сможет, так как она уже пробыла два срока.

«И только тогда, когда выяснится, что Китай начнёт вести с новым президентом Тайваня переговоры об объединении, вот тогда ситуация может обостриться», — сказал Островский.

Он обратил внимание на то, что США уже действительно ограничили поставки в КНР высоких технологий, но Пекин нанёс ответный удар по экспорту редкоземельных металлов.

«Китай фактически является монополистом на этом рынке. И ограничения по поставкам таллия, германия и других металлов сказались на сегменте высоких технологий. Причём не только США, но и остальных стран Запада», — констатировал востоковед.

По его словам, даже в области производства вооружений США будет трудно воевать на два фронта. Украина уже жалуется на то, что ей не хватает снарядов.

«И американцы оказались вынуждены поставлять ей то, что осталось, — кассетные боеприпасы, — заметил Островский. — А Китай — довольно серьёзный противник в военном плане. Единственное, в чём он уступает США, — это военно-морские силы».

По его словам, опыт украинского конфликта показал Вашингтону, что надо усиливать оборонную промышленность, вкладывать в неё большие деньги. Иначе вооружений для ведения военных действий с Китаем просто не хватит.

«Поэтому Вашингтон не станет раскачивать тайваньскую тему, пока не закончится украинский конфликт», — констатировал Островский.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в Пекине очень недовольны санкциями и давлением, которое власти США пытаются оказать на Китай. На встрече с главой министерства финансов США Джанет Йеллен представители КНР констатировали, что на протяжении последних лет Вашингтон ввёл ряд ограничений экономического характера, которые нанесли ущерб китайским интересам, а также подорвали основы общественного мнения в отношениях двух стран.

В ЦРУ между тем полагают, что Китай не просто хочет, но и может изменить существующий миропорядок, тем более что США уже перестали быть единственным крупным геополитическим игроком в современном мире.

Кроме того, есть прогнозы, что в случае прямого конфликта с РФ или КНР США рискуют столкнуться с дефицитом запасов высокоточного оружия, которого американской армии хватит на дни или даже часы. Иными словами, Вашингтон и его союзники не готовы вести затяжную войну в Тихом океане.