Москва, 11 июля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Турции ратифицировать вступление Швеции в НАТО. На брифинге 11 июля представитель Кремля заявил, что Москва никогда не питала иллюзий на тему обязательств Анкары как члена альянса.

Сергей Савостьянов/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Турция может ориентироваться на Запад, в истории Турецкой Республики были периоды интенсивного ориентирования на Запад, были периоды менее интенсивного. При наличии всех известных разногласий мы намерены развивать наш диалог, наши отношения с Турецкой Республикой там, где это выгодно нам и им», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что европейцы не хотят видеть Турцию в Европе, поэтому турецкие партнёры «не должны носить розовые очки».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган согласился ускорить процесс передачи заявки Швеции на членство в НАТО в парламенте республики. Об этом он сообщил по итогам встречи Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе. Генсек назвал событие историческим и отметил, что оно сделает сильнее «всех союзников по НАТО».

Однако турецкая общественность назвала решение Эрдогана позорным. Так, издание Aydınlık напомнило о его заявлении, что невозможно доверять стране, по улицам которой бродят террористы. Зампредседателя политической партии «Родина» Утку Рейхан заявил, что Эрдоган поддался на шантаж Запада.

Телеканал CNN Türk позднее сообщил, что Турция может ратифицировать заявку Швеции в НАТО на следующей неделе. Заявку Стокгольма должна одобрить комиссия парламента по иностранным делам, а затем её рассмотрит генеральная ассамблея легислатуры. В случае одобрения соответствующее решение за подписью Эрдогана опубликует правительственный вестник Resmi Gazete, и на этом республика завершит утверждение вступления Швеции в альянс.