Москва, 11 июля, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Московские предприятия холдинга «Объединенные кондитеры» в первом полугодии 2023 года увеличили производство шоколадных изделий более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы На фабрике «Красный Октябрь»

«В Москве работает более 100 кондитерских предприятий, которые ежегодно изготавливают десятки миллионов сладостей для столицы и других регионов страны, — рассказал он. — Благоприятный инвестклимат помогает компаниям развиваться, наращивать объемы производства и расширять свой ассортимент».

Овчинский сообщил, что «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский» с января по июнь текущего года увеличили выпуск изделий более чем на 30%.

«Сегодня их продуктовая линейка превышает 200 наименований шоколада. В планах — до конца года выпустить еще семь новых вкусов», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Статус промышленного комплекса дает кондитерским фабрикам холдинга значительные льготы. Благодаря этому предприятия могут направлять сэкономленные средства на собственное развитие.

В холдинг входит 19 фабрик по всей стране, в том числе крупнейшие московские предприятия. Они выпускают все виды кондитерских изделий.