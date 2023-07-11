Киев, 11 июля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Директор департамента санкционной политики украинского минюста Инна Богатых заявила 11 июля, что на Украине приняли судебное решение конфисковать недвижимость российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева.

Ирина Мотина/Фотохост-агентство РИА Новости Артемий Лебедев

Как написала Богатых в Facebook (принадлежит Meta — организации, деятельность которой запрещена в РФ), решение о конфискации принял украинский Высший антикоррупционный суд. В доход украинского государства перешли две квартиры Лебедева в центре Киева: одна площадью 138 кв. м, другая — 193 кв. м.

Против Лебедева СБУ возбудила в марте этого года уголовное дело. Российского гражданина заочно обвинили в том, что он поддерживает спецоперацию ВС РФ на Украине и занимается героизацией участников СВО.

21 марта 2023 года СБУ заявила, что задокументировала посещение Лебедевым Запорожской АЭС в июне 2022 года. Его действия украинские спецслужбы назвали преступными, а нахождение на станции (освобождена от ВСУ, охраняется российскими силовиками) — незаконным.

В январе этого года в отношении Лебедева на Украине ввели санкции. Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, санкции ввели против тех, кто помогает СВО и поддерживает Россию.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале YouTube заблокировал аккаунт Лебедева — из-за нарушений условий использования площадки.