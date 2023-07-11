Москва, 11 июля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. В России 11 июля вступил в силу приказ Министерства внутренних дел, который запрещает уклоняющимся от военной службы управлять транспортом.

Николай Хижняк/РИА Новости

«При поступлении сведений о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается», — говорится в опубликованном на портале правовой информации документе.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников также сообщил, что уклонисты не смогут сдавать экзамены на права. Им заблокируют оказание многих услуг. Черников отметил, что фамилии и имена не явившихся в военкомат отразятся в федеральной информационной системе по линии Госавтоинспекции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в России утвердили приказ МВД об ограничениях для уклонистов. Согласно документу, не явившиеся в течение 20 суток со дня получения повестки граждане не смогут регистрировать транспортные средства и управлять ими. Информация о статусе военнообязанного будет поступать в информационную систему Госавтоинспекции в течение суток, аналогичный срок предусмотрен для отмены вынесенного решения.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что вводимый реестр военнообязанных запустят не раньше осени 2023 года, когда начнется очередной призыв. Так, лица, получившие электронную повестку на «Госуслугах», будут обязаны явиться в военкомат в течение 20 дней. Повестка считается врученной после семи дней с даты её размещения в личном кабинете сервиса.