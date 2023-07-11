Очевидцы сообщили, что видели пропавших в Пермском крае туристов с детьми
Пропавших в Пермском крае туристов заметили в 30 километрах от конечной точки маршрута
Пермь, 11 июля, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми, сообщили 11 июля экстренные службы региона.
Сплавлявшуюся по реке Усьва туристическую группу, которая с 9 июля не выходила на связь, видели в 30 км от конца маршрута.
«Группу туристов видели возле села Безгодово, 30 километров до конца маршрута. Все живы и здоровы», — процитировало представителя экстренных служб агентство РИА Новости.
Он пояснил, что группа движется не в том темпе, на который рассчитывала, из-за сухих перекатов на реке.
Как сообщало ИА Регнум, группу туристов из 22 человек, сплавлявшихся по Усьве, начали искать после того, как она 9 июля не вышла на связь. Среди участников сплава 11 детей.
Протяженность маршрута сплава — от посёлка Средняя Усьва до посёлка Усьва Горнозаводского городского округа — составляет 175 км. 9 июля в Усьве группу ждал водитель. Не дождавшись, он сообщил, что туристы не появились на точке завершения маршрута.