Пермь, 11 июля, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми, сообщили 11 июля экстренные службы региона.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сплавлявшуюся по реке Усьва туристическую группу, которая с 9 июля не выходила на связь, видели в 30 км от конца маршрута.

«Группу туристов видели возле села Безгодово, 30 километров до конца маршрута. Все живы и здоровы», — процитировало представителя экстренных служб агентство РИА Новости.

Он пояснил, что группа движется не в том темпе, на который рассчитывала, из-за сухих перекатов на реке.

Как сообщало ИА Регнум, группу туристов из 22 человек, сплавлявшихся по Усьве, начали искать после того, как она 9 июля не вышла на связь. Среди участников сплава 11 детей.

Протяженность маршрута сплава — от посёлка Средняя Усьва до посёлка Усьва Горнозаводского городского округа — составляет 175 км. 9 июля в Усьве группу ждал водитель. Не дождавшись, он сообщил, что туристы не появились на точке завершения маршрута.