Москва, 12 июля, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Лучшими работниками системы среднего профессионального образования стали 89 человек из всех регионов России. Это преподаватели учебных дисциплин и профессиональных модулей, мастера производственного обучения, преподаватели практик профессионального цикла и междисциплинарных курсов. Все они победили в региональных этапах конкурса педагогических достижений «Мастер года» и осенью поборются за звание лучшего из лучших.

Администрация Сампурского района Тамбовской области Сергей Иволгин из Тамбовской области получил звание «Мастер года»

Федеральный этап конкурса пройдет с 28 сентября по 3 октября в Туле.

Соревнование между педагогами в системе среднего профессионального образования (СПО) проводятся не первый год. Но всероссийским конкурс «Мастер года» стал три года назад благодаря нацпроекту «Образование» и федеральному проекту «Профессионалитет». В 2023 году у конкурсантов появился еще один стимул стать лучшими: победитель получит денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

«Мастер года» в новом сезоне приурочен к Году педагога и наставника в России. По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, число участников конкурса неуклонно растёт. В 2021-м в нем приняли участие 2406 педагогов СПО, годом позже — 2784 человек, в третьем сезоне — уже 3917 человек.

«В этом году более чем в полтора раза выросло число желающих принять участие в нем, по сравнению с первой заявочной кампанией в 2021 году. Для нас это важное свидетельство того, что все больше инициативных, талантливых преподавателей и мастеров производственного обучения готовы продемонстрировать свои компетенции всей стране», — отметил Сергей Кравцов.

Средний возраст конкурсантов составил 34 года, а самому молодому недавно исполнилось 24. Наиболее активные участники проживают в Брянской области, откуда было подано 384 заявки. Далее следует Чувашия — 242 заявки. От Москвы поступило 192 заявки, а от Карачаево-Черкесской Республики и Белгородской области было подано 187 и 156 заявок соответственно. Участие в конкурсе приняли и 55 педагогов из новых субъектов Российской Федерации.

Всем конкурсантам необходимо было выполнить два задания. В первом — подготовить видеопрезентацию о своей практике подготовки студентов, во втором — продемонстрировать свои профессиональные компетенции на мастер-классе.

В Карелии лучшим педагогом признан преподаватель Петрозаводского автотранспортного техникума Егор Клюев — он учит студентов созданию кораблей. Говорит, что «Профессионалитет» — это большой шаг к сближению отрасли и образования. По его словам, проект позволяет решить вопросы адресной подготовки кадров для ключевых отраслей российской экономики, в частности, судостроения. «Мы готовим выпускника под конкретное рабочее место, совместно с работодателями создаем обстановку вовлеченности студента в трудовые отношения в коллективе и быстрой адаптации к предлагаемым условиям. Моя задача — помочь студенту подготовиться к успешной профессиональной взрослой жизни», — подчеркнул Егор Клюев.

В Республике Алтай победил мастер производственного обучения Усть-Коксинского техникума отраслевых технологий Виктор Басаргин. Он твёрдо уверен, что в его профессии важны любовь к технике, терпение, ответственность. «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь. Думаю, это один из главных секретов успеха в педагогике», — отметил он. По оценке директора техникума Натальи Лукьяновой, благодаря таким мастерам и педагогам, как Виктор Басаргин, выпускники после окончания техникума устраиваются работать по специальности.

Министерство образования и науки Республики Алтай Виктор Басаргин, мастер производственного обучения Усть-Коксинского техникума отраслевых технологий

В Тамбовской области лучшим стал преподаватель Аграрно-технологического техникума с 18-летним педагогическим стажем Сергей Иволгин. Чтобы подтвердить свои высокие навыки, ему пришлось побороться с 22 педагогами из числа мастеров производственного обучения и преподавателей специальных и общеобразовательных дисциплин 20 колледжей и техникумов региона.

Недавним достижением Иволгина стала разработка виртуальных компьютерных аналогий современной сельскохозяйственной техники, электронных тренажеров сельскохозяйственных машин. «Что заставляет мастеров и педагогов участвовать в таких состязаниях? Прежде всего, возможность обменяться опытом», — говорит Сергей.

В 2022 году победителем суперфинала стала преподаватель Донского колледжа информационных технологий Ирина Демихова. Поэтому финалисты 2023 года будут состязаться на территории проживания «Мастера года — 2022» — в Тульской области. По словам Ирины, желание преподавать пришло к ней на 4 курсе обучения в колледже. Говорит, что после победы в конкурсе стала более ясно смотреть на происходящее, очень тщательно анализировать каждое свое действие и строить планы дальнейшего роста.

Всероссийский конкурс «Мастер года» проводится благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» и направлен на формирование и развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования, расширение творческих связей, обмен новыми идеями и достижениями. Организаторами выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Государственный университет просвещения и Общероссийский профсоюз образования.