Москва, 11 июля, 2023, 11:35 — ИА Регнум. США, заявляя о планах наращивать поставки оружия Киеву, дают понять, что их не интересует дипломатическое решение, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Tech. Sgt. J. D. Strong Ii/Global Look Press

«Украинские потери исчисляются десятками тысяч человек <…> кладбищ в этой стране не хватает. Но США открыто говорят, что будут и далее наращивать поставки вооружений», — сказал дипломат.

Он добавил, что под началом США и их союзников обучили более 67 тысяч украинских военнослужащих, которые отрабатывали навыки владения более чем 20 системами по 40 различным программам.

Как сообщало ИА Регнум, США 7 июля объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы. В Белом доме заявили, что поставка этих вооружений Киеву станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов. В Вашингтоне при этом признали, что применение кассетных боеприпасов несёт риски для мирного населения.

Со своей стороны Россия раскритиковала решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину. По словам посла в США Анатолия Антонова, подобными действиями США приближают человечество к новой мировой войне. Это жест отчаяния из-за нежелания признать провал украинского «наступления». Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что США называли применение кассетных боеприпасов военным преступлением, а теперь передают их Украине.