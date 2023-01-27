* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 11 июля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В Афганистане приостановили работу представительств Швеции. Об этом 11 июля сообщил представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пришедшего к власти в стране в августе 2022 года, Забиулла Муджахид.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он пояснил, что поводом для такого решения стало осквернение Корана в Швеции.

«Исламский эмират Афганистан приостанавливает любую шведскую активность на территории Афганистана до тех пор, пока они не принесут извинения мусульманам за это отвратительное деяние», ― говорится в сообщении в Twitter.

Талибы также призвали остальные мусульманские страны пересмотреть свое взаимодействие со Стокгольмом.

Как сообщало ИА Регнум, 37-летний иммигрант из Ирака 28 июня в первый день Курбан-байрама провёл акцию по сожжению Корана возле соборной мечети в центре Стокгольма. Ранее городская полиция отказала в проведении акции, обосновав это возможными угрозами в адрес страны и риском терактов. Но организаторы обратились в суд, который признал решение правоохранителей ошибочным. В результате демонстрацию с сожжением Корана рядом с мечетью провести разрешили.

Акция вызвала негодование исламских стран — в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла королевства из страны.

5 июля стало известно, что полиция Швеции получила ещё три заявки на проведение акций сожжения религиозных книг. Одну из заявок подала женщина, которая хочет как можно скорее сжечь Коран у мечети в Стокгольме. Мужчина пожелал 15 июля уничтожить Тору и Библию у посольства Израиля. А третий гражданин планирует сжечь религиозные тексты 12 июля в городе Хельсингборге.

Разрешение на проведение акции в Хельсингборге на юге Швеции полиция уже выдала.

Заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Рушан Аббясов призвал верующих в Швеции активно выступить с осуждением «богомерзких акций» с сожжением священных религиозных книг. Он считает, что подобные действия могут привести к очень печальным последствиям, в первую очередь в самой Швеции.