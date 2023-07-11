Москва, 11 июля, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Не исключено, что на саммите НАТО в Вильнюсе будет принято решение о поставках на Украину боевых самолётов, но быстро этот вопрос всё равно не решится, считает политолог Армен Гаспарян. Об этом он заявил 11 июля корреспонденту ИА Регнум, рассуждая о том, какими итогами закончится очередной саммит альянса, а также о том, почему Турция всё-таки согласилась пустить Швецию в этот военный блок.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Гаспаряна, заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он передаёт документы о членстве Швеции в НАТО на ратификацию в парламент, не должно удивлять.

«Мы же понимаем прекрасно, что Турция — это член Североатлантического альянса. Надеюсь, что об этом ещё никто не забыл, — констатировал политолог. — Кроме того, я надеюсь на то, что часть нашего общества окончательно избавится от приступов любвеобильности к Турции и поймёт, что не бывает стратегических союзников в политике, а бывают только тактические. Если вспомнить историю родной державы, с кем мы больше всего воевали? Это должно отвечать на все вопросы».

Что касается альянса, то политолог напомнил о том, что в четырёх тысячах страниц документов, подготовленных к саммиту, впервые со времён Холодной войны речь идёт о том, как им следует обороняться от России. По его словам, все дальнейшие шаги будут только в этом направлении.

«Единственное, что может быть — это разрыв Совета Россия — НАТО. Он и так, в принципе, не работает уже очень много лет. Теперь это могут оформить де-юре», — сказал Гаспарян.

Кроме того, он полагает, что Украина не приблизится к членству в альянсе.

«Напомню, что Афганистан обладал статусом главного внеблокового союзника НАТО. И это, как мы помним, не шибко помогло Кабулу. Он был просто кинут. То же самое будет в случае с Украиной», — предположил эксперт.

Он согласился с тем, что, возможно, будет что-то решено о поставках на Украину боевых самолётов. Но вопросы таких поставок решаются не за один месяц. И даже не за несколько.

«Плюс нужны пилоты и защищённые аэродромы. Тут целый комплекс факторов. Но судя по тому, что доносится из Вашингтона, там не очень торопятся это делать», — подытожил Гаспарян.

Ранее ИА Регнум сообщало, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не сумел назвать сроки вступления Украины в НАТО. По его словам, 11 июля страны — участницы альянса продолжат дискутировать о предварительном процессе по вопросу о вступлении Киева в блок. Салливан считает, что для этого у союзников есть добрая воля и энергия, а потому они смогут договориться.

Тем временем президент США Джо Байден уже прибыл в Вильнюс на саммит НАТО, который пройдёт в столице Литвы 11–12 июля.

Как полагают эксперты, на данном саммите Украина может в лучшем случае получить только гарантии дальнейшей военной помощи.

По мнению доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачёва, на саммите НАТО также могут договориться о размещении военных баз альянса в Финляндии, а Украину начнут подначивать открыть второй фронт в Приднестровье.