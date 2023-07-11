Москва, 11 июля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. На саммите НАТО в Вильнюсе может быть принято решение о размещении военных баз альянса в Финляндии, считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв. Об этом он заявил 11 июля корреспонденту ИА Регнум, комментируя новость о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ускорить процесс включения Швеции в НАТО.

Thomas Trutschel/Global Look Press

Как полагает Трухачёв, поведение Анкары едва ли стало для кого-то сюрпризом, так как Швеция — это часть ядра западного мира, и при любом выборе между Швецией и Турцией коллективный Запад всегда выберет Швецию. Да и сама Швеция — это не самая последняя страна, и рычаги давления (как собственные, так и по линии ЕС) на Турцию у неё есть.

В целом же на саммите НАТО в Вильнюсе, по мнению Трухачёва, могут принять ряд не самых выгодных для России решений. Во-первых, о наращивании поставок оружия на Украину. Могут даже решить передавать самолёты. С кассетными боеприпасами пока есть разногласия, хотя дальше формального осуждения Соединённых Штатов никто не пошёл. Во-вторых, не исключено появление военных баз в Финляндии. Кроме того, будут сделаны шаги в сторону Молдавии и Грузии.

«И если уж говорить об Эрдогане, то следует ждать увеличения присутствия НАТО в Закавказье. Окучивать Азербайджан будет Эрдоган, Армению — Франция, а Грузию — сами США», — сказал Трухачёв.

Что касается Украины и тех сюрпризов, которые ей в своё время пообещала премьер-министр Эстонии, то, как полагает доцент, скорее всего, речь идёт о более глубоком партнёрстве между Украиной и НАТО. Но воюющую страну в альянс принимать не будут. Следовательно, это будет расширенное партнёрство, предполагающее дополнительную помощь оружием, но никак не готовность стран НАТО начинать воевать за Украину.

«Киеву могут предложить дорожную карту по вступлению в НАТО из серии того, как Турция вступает в Европейский союз. То есть никогда и без чётких обязательств. А вот Молдавию к НАТО могут приблизить. Здесь шансов намного больше. Сразу под угрозой оказывается Приднестровье. Хотя здесь стоит сделать оговорку — Румыния воевать в Приднестровье не станет. Это будет делать Украина. И вот этот сюрприз нас может ждать. Украину могут начать подначивать открыть второй фронт в Приднестровье», — подытожил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что уже на следующей неделе Великое национальное собрание Турции может ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Сначала заявку Стокгольма должна одобрить комиссия турецкого парламента по иностранным делам, а после этого её рассмотрит генассамблея данного законодательного собрания.

Саммит НАТО пройдёт в Вильнюсе 11–12 июля. Альянс уже анонсировал новый пакет военных поставок Киеву.