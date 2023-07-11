Орехов, Запорожская область, 11 июля, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Украинская армия предприняла очередную попытку наступления на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом 11 июля сообщил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В преддверии НАТОвской сходки боевики ВСУ пошли в наступление на ореховском направлении Запорожского фронта», — написал он.

Рогов уточнил, что в атаку были брошены военные из 47-й и 65-й бригад украинской армии при поддержке американских БМП «Брэдли» и немецких танков «Леопард», и добавил, что эта попытка не имела успеха и в настоящее время на ореховском направлении ведутся интенсивные бои.

Позднее глава движения уточнил, что в результате неудачной попытки атаки ВСУ, помимо живой силы, потеряли три танка «Леопард» и пять БПМ «Брэдли». Также он выложил фотографии подбитой западной военной техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ, несмотря на потери, продолжают попытки наступления на донецком направлении. По его данным, потери украинской армии каждый день составляют до батальона живой силы, однако это не останавливает командование ВСУ.

До этого Марочко указал, что российская армия сильно продвинулась в направлении Купянска. Эксперт уточнил, что также ВС России освободили ряд территорий на востоке Харьковской области.