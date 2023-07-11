Сочи, Краснодарский край, 11 июля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Отдыхающие засняли на видео смерч рядом с пляжем на курорте в Краснодарском крае.

Кадр из видео

Смерь образовался над морем в районе города Туапсе, сообщила 11 июля администрация Туапсинского района в своём Telegram-канале.

Смерч зафиксировали в десяти километрах от берега.

«Двигается он в северо-восточном направлении» , — сообщили в администрации.

Смерч также наблюдали отдыхающие на курорте Лазаревское в Сочи.

Как сообщало ИА Регнум, в Сочи действует штормовое предупреждение, объявленное на фоне сильных ливней. Два дня назад, 9 июля, в сочинском районе Хоста десятки автомобилей смыло потоками воды, заполнившими улицы во время ливней.

Подтопление затронуло жилые дома. Городские власти обратились к отдыхающим с просьбой временно воздержаться от посещения пляжей, которые закрыли, опасаясь смерчей.

9 июля в Краснодарском крае погиб турист. В Анапе, где также запрещено купание, мужчина утонул во время шторма.