В Краснодарском крае засняли на видео смерч в 10 км от берега
Сочи, Краснодарский край, 11 июля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Отдыхающие засняли на видео смерч рядом с пляжем на курорте в Краснодарском крае.
Смерь образовался над морем в районе города Туапсе, сообщила 11 июля администрация Туапсинского района в своём Telegram-канале.
Смерч зафиксировали в десяти километрах от берега.
«Двигается он в северо-восточном направлении» , — сообщили в администрации.
Смерч также наблюдали отдыхающие на курорте Лазаревское в Сочи.
Как сообщало ИА Регнум, в Сочи действует штормовое предупреждение, объявленное на фоне сильных ливней. Два дня назад, 9 июля, в сочинском районе Хоста десятки автомобилей смыло потоками воды, заполнившими улицы во время ливней.
Подтопление затронуло жилые дома. Городские власти обратились к отдыхающим с просьбой временно воздержаться от посещения пляжей, которые закрыли, опасаясь смерчей.
9 июля в Краснодарском крае погиб турист. В Анапе, где также запрещено купание, мужчина утонул во время шторма.