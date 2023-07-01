Николаев, Украина, 11 июля, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по складу Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Николаеве, на котором хранились дальнобойные ракеты западного производства. Об этом со ссылкой на оперативные данные сообщил координатор подполья в этом городе Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM

На видео, размещённом Лебедевым в Telegram-канале, видна яркая вспышка в 00:58 по местному времени 10 июля. По его данным, камера, зафиксировавшая её, находится примерно в десяти километрах от уничтоженного склада.

«По оперативным данным, переданным подпольем Николаева, был поражён склад с дальнобойными ракетами западного производства. Этими ракетами вооружали украинские самолёты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия — НАРП», ― уточнил в беседе с РИА Новости Лебедев.

Координатор подполья напомнил, что глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил утром 10 июля об ударе по объекту инфраструктуры около 01:00 мск. По словам Лебедева, власти не успели вовремя включить тревогу при прилёте по военному складу.

Как сообщало ИА Регнум, Ким в Telegram-канале написал, что в Николаеве в результате взрыва в ночь на 10 июля получил повреждения объект инфраструктуры. Подробности не уточнялись. При этом ночью на территории Николаевской и Харьковской областей объявили режим воздушной тревоги.

В тот же день официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы России ликвидировали склады с боеприпасами украинской объединённой группировки «Херсон» и 56-й механизированной бригады ВСУ в районе Николаева и Краматорска.