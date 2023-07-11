Москва, 11 июля, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Международная федерация каноэ (ICF) не допустила спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям международного уровня. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба Федерации гребного слалома России.

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Уточняется, что такое решение ICF приняла после консультаций с национальными федерациями государств, принимающих в нынешнем году главные международные соревнования сезона по гребному слалому. Первенство мира состоится в Лондоне, финал этапа Кубка мира — в Париже и чемпионат мира среди юниоров — в Кракове.

«В обращении говорится, что ICF ведёт работу по возможности допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях, проводимых под эгидой федерации. Однако важным аргументом в принятии решения является обеспечение безопасности участников, что пока не могут гарантировать Великобритания, Польша и Франция», — говорится в сообщении.

Добавляется, что также главные соревнования в этом сезоне вынуждены будут пропустить представители гребли на байдарках и каноэ из России. При этом ICF продолжает работать над тем, чтобы российских и белорусских спортсменов допустили к международным состязаниям в нейтральном статусе.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала исключить Россию из международной (ФИФА) и европейской (УЕФА) ассоциаций. Причиной этого в Киеве назвали участие команд из Крыма в чемпионате России.

Позднее УЕФА отреагировал на это требование УАФ. Исполком ассоциации запретил командам из Республики Крым участвовать в соревнованиях Российского футбольного союза.

В феврале 2022 года после начала спецоперации российской армии на Украине сборную России и клубы отстранили от международных соревнований. После этого в Москве допустили возможность перехода из европейской федерации в азиатскую, а клубы из Крыма получили лицензии для участия в чемпионате России.