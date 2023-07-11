Горнозаводск, Пермский край, 11 июля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. В Пермском крае во время сплава пропала туристическая группа, в составе которой 11 детей. Об этом 11 июля сообщили в краевом министерстве территориальной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ведомства, группа из 22 человек не зарегистрировалась в установленном порядке. Сплав они начали 4 июля. Водный маршрут пролегал по реке Усьва от посёлка Средняя Усьва до посёлка Усьва. Протяженность маршрута ― 175 км.

«Водитель туристической группы по договорённости должен был встретить туристов 9 июля в Усьве Горнозаводского городского округа, но группа на точке завершения маршрута не появилась, до настоящего времени на связь не вышла», ― говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Около полуночи 10 июля информация о невыходе туристической группы к месту назначения поступила от диспетчера ЕДДС. Сотрудники полиции уже начали поиски.

Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю подтвердила эту информацию журналистам. Сейчас представители ведомства выясняют подробности этого происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля группа туристов из Новосибирска во время сплава по реке Снежной в Кабанском районе Бурятии при проходе одного из участков реки перевернулась на катамаранах. Выбраться на берег смогли лишь трое из восьми туристов, остальных участников сплава унесло течением.

На следующий день после происшествия спасателям удалось обнаружить трёх пропавших туристов. Все они живы. Седьмого туриста обнаружили 8 июля. Его доставили в посёлок Новоснежная Иркутской области.

Местонахождение ещё одной туристки остаётся неизвестным. К её поиску подключились авиа-, водная и наземная группировки спасателей. 11 июля в связи с подъёмом уровня воды на реке, а также туманом и обильными осадками в лесном массиве поиски пропавшей временно приостановили.

Известно, что туристская группа перед сплавом зарегистрировалась, сплавщики имели экипировку в соответствии с требованиями безопасности, находились в спасательных жилетах.