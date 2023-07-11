Херсон, 11 июля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Два украинских штурмовика Су-25 ликвидировали российские военные за сутки на херсонском направлении, сообщил журналистам 11 июля представитель экстренных служб региона.

Виталий Невар/РИА Новости

«На херсонском направлении уничтожены два самолета Су-25 с экипажами», — сказал он.

Штурмовики Вооружённых сил Украины (ВСУ) ликвидированы соединениями группировки войск «Днепр».

Как сообщало ИА Регнум, в Следственном комитете сообщили 11 июля, что два мирных жителя города Алешки в Херсонской области погибли в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Украинские военные произвели артиллерийский обстрел мирной жилой застройки населённого пункта Алешки. Ещё один мирных житель получил тяжёлые ранения.

Минобороны России показало 11 июля кадры ударов российских штурмовиков Су-25СМ по скоплению живой силы и техники ВСУ на краснолиманском направлении. Российские военные применили 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ по сосредоточению живой силы и огневых средств ВСУ.