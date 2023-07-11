Анкара, 11 июля, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Уже на следующей неделе Великое национальное собрание Турции (парламент, — прим. ИА Регнум) может ратифицировать заявку Швеции на вхождение в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 11 июля сообщил телеканал CNN Türk.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

Вначале заявку Стокгольма должна одобрить комиссия турецкого парламента по иностранным делам, а затем её будет рассматривать генеральная ассамблея законодательного органа страны.

В случае одобрения заявки соответствующее решение затем должен опубликовать правительственный вестник Resmi Gazete с подписью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и на этом республика завершит утверждение вступления Швеции в альянс.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Эрдоган заявил, что вхождение Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турцию примут в Евросоюз. Турецкий лидер отметил, что заявлял об этом во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Затем генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что турецкий лидер заявил, что ускорит процесс передачи в парламент Турции заявки Стокгольма на вступление в блок. Он назвал это историческим событием, однако не указал точную дату вхождения Швеции в состав альянса.

НАТО официально пригласило Финляндию и Швецию вступить в альянс в конце июня 2022 года. Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс 3 апреля.

На июньском саммите в Мадриде члены альянса почти единогласно поддержали вступление Швеции и Финляндии в НАТО. При этом Турция стала единственной страной, выступившей против.