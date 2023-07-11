Луганск, 11 июля, 2023, 10:15 — ИА Регнум. На донецком направлении противник, невзирая на потери, продолжает попытки прорвать линию обороны. Об этом 11 июля сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районах населенных пунктов Артёмовск, Соледар, Васюковка ВФУ продолжают попытки прорвать нашу линию обороны», — написал он.

По словам Марочко, ожесточённые бои идут на продолжении длительного времени, однако занять российские позиции на донецком направлении украинским боевикам не удаётся. Более того, потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) ежедневно составляют порядка батальона. Как отметил Марочко, украинское командование игнорирует потери бойцов и ежедневно посылает на верную гибель новых солдат.

Как сообщало 11 июля ИА Регнум, Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). На донецком направлении украинские военные совершил 52 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. В результате обстрелов пострадали два мирных жителя Куйбышевского района Донецка.

Марочко также заявил 11 июля, что командование украинской армии осуществляет переброску резервов ВСУ на краснолиманское направление. Он уточнил, что в основном ВСУ подтягивает дополнительные силы из Константиновки. По его данным, среди них также есть и резервы из Житомирской и Черниговской областей.