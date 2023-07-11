Сим, Челябинская область, 11 июля, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве 11-летней школьницы в городе Симе Челябинской области дал признательные показания. Об этом 11 июля сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что в убийстве подозревают местного жителя Дмитрия М. — отца одной из подруг убитой девочки.

«Его задержали вечером в понедельник [10 июля]. Он признался в убийстве и показал, где спрятал тело», — говорится в сообщении.

Также указывается, что тело школьницы обнаружили в небольшом лесу у дороги: его нашли с ранениями от холодного оружия. В данный момент с подозреваемым работают следователи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что установить подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы в Челябинской области удалось с помощью камер видеонаблюдения. Вначале полиция рассматривала версию о том, что девочка могла утонуть в реке, однако затем правоохранители вышли на подозреваемого в её убийстве.

До этого пропавшую вечером 9 июля 11-летнюю школьницу Ксению У. из Сима нашли убитой. Её тело было обнаружено в лесополосе у дороги.