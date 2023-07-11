Сим, Челябинская область, 11 июля, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Установить подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы из города Симы Челябинской области удалось с помощью камер видеонаблюдения. Об этом 11 июля сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Установить подозреваемого в убийстве школьницы под Челябинском удалось благодаря камерам видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что последний раз пропавшую видела её подруга около 20:30 (время местное) 9 июля, после чего телефон девочки стал недоступен и её начали разыскивать примерно в 02:00 в ночь на 10 июля. Удалось обнаружить её рюкзак и чехол от телефона.

Также указывается, что правоохранители рассматривали версию о том, что девочка могла утонуть в реке, однако затем оперативники вышли на подозреваемого в её убийстве.

«Сегодня утром мужчина дал признательные показания и показал место, где закопал тело ребёнка», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что пропавшую вечером 9 июля 11-летнюю школьнику из Симы обнаружили убитой. Её тело нашли в лесополосе с множественными ранами от холодного оружия.

Также 3 мая в Петербурге задержали подростков, которых подозревают в убийстве 13-летней девочки. 16-летний парень и его 15-летняя подруга убили школьницу ради лайков в интернете.