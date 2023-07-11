Сим, Челябинская область, 11 июля, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Пропавшую 11-летнюю школьницу из города Симы (Челябинская область) Ксению У. обнаружили убитой. Об этом 11 июля сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что девочка пропала ещё вечером 9 июля.

«Тело ребенка обнаружили спустя двое суток в лесополосе с множественными ножевыми ранениями», — говорится в сообщении.

Также указывается, что правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и теперь следствию необходимо выяснить, что стало мотивом преступления.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая в Санкт-Петербурге задержали подростков, которых подозревают в убийстве 13-летней девочки. По данным следствия, школьницу убили «ради собственного самоутверждения» — для получения лайков в интернете.

Затем соучастники, чтобы скрыть следы и ввести в заблуждение родственников девочки по поводу её местонахождения, написали с её телефона сообщение матери. Также они сломали мобильный телефон жертвы и закопали его вместе с убитой в заранее подготовленной яме.