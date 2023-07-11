В Одесской области вспыхнул пожар на зерновом терминале
Власти Одесской области сообщили о пожаре на зерновом терминале
Одесса, Украина, 11 июля, 2023, 09:31 — ИА Регнум. В результате падения обломков беспилотника на зерновом терминале в Одесской области произошло возгорание. Об этом 11 июля сообщил руководитель администрации региона Олег Кипер в Telegram-канале.
«Попали в админздание припортового объекта. Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового», — написал он.
Глава областной администрации уточнил, что возгорание было в оперативном порядке потушено и в результате нет критических разрушений и пострадавших.
Как сообщало ИА Регнум, утром 11 июля в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях был объявлен режим воздушной тревоги. При этом в ночь на 11 июля воздушную тревогу объявляли в Черниговской и Киевской областях, а также в Киеве.
Также в городе Николаеве в результате взрыва в ночь на 10 июля получил повреждения объект инфраструктуры.