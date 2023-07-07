Улан-Удэ, 11 июля, 2023, 09:22 — ИА Регнум. В Бурятии временно приостановили поисково-спасательные работы в Кабанском районе, где спасатели ищут пропавшую во время сплава по реке Снежной туристку. Об этом 11 июля сообщили в региональном ГУ МЧС.

МЧС России по Республике Бурятия

В ведомстве напомнили, что поиски восьмой туристки велись как на земле, так и водным транспортом и авиацией в течение почти пяти суток, однако безрезультатно. Накануне, 10 июля, спасатели обследовали 120 км береговой линии и акватории реки Снежной и озера Байкал. Сейчас решено приостановить поисковые работы.

«В настоящее время работы в лесном массиве затрудняют обильные осадки и туман, поисковые работы по береговой линии и руслу реки осложнены в связи с подъёмом уровня воды в реке», ― говорится в сообщении ГУ МЧС в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, группа туристов из Новосибирска совершала 6 июля сплав по реке Снежной в Кабанском районе Бурятии. При проходе одного из участков реки восемь человек перевернулись на катамаранах. Выбраться на берег смогли лишь трое туристов, остальных участников сплава унесло течением.

Известно, что туристская группа перед сплавом зарегистрировалась, сплавщики имели экипировку в соответствии с требованиями безопасности, находились в спасательных жилетах.

На следующий день после происшествия спасателям удалось обнаружить трёх пропавших туристов. Все они живы. Седьмого туриста обнаружили 8 июля. Его доставили в посёлок Новоснежная Иркутской области.

Местонахождение ещё одной туристки остаётся неизвестным. К её поиску подключились авиа-, водная и наземная группировки спасателей.