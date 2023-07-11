Казань, 11 июля, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Продовольственная безопасность, перспективы развития и ключевые достижения АПК страны были в центре внимания участников «Всероссийского дня поля — 2023». Масштабная выставка прошла с 6 по 9 июня в международном центре «Казань Экспо».

Иван Шилов ИА REGNUM «Фосагро»

В этом году крупнейшая аграрная выставка собрала представителей растениеводства, животноводства, переработки, науки, технологий, банковского сектора, ведущих производителей минеральных удобрений и сельхозтехники. На 45 гектарах разместились экспозиции 235 компаний. Они представили свыше 300 единиц сельхозтехники и более 250 сортов различных образцов отечественной селекции.

Деловая программа форума включала в себя более двух десятков мероприятий, ее центральным событием стало прошедшее 7 июля пленарное заседание под председательством министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Участие в обсуждении текущего положения и основных стратегических направлений развития агропромышленного комплекса страны приняли раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, председатель комитета Государственной думы по аграрным вопросам Владимир Кашин, глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, другие высокопоставленные представители органов власти, ключевых компаний и бизнес-объединений сектора.

Открывая мероприятие, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил устойчивый характер развития АПК страны, что ежегодно подтверждается растущей динамикой объёмов урожая по основным культурам, и обозначил наиболее приоритетные задачи развития сельского хозяйства.

«Прошлый год стал рекордным по целому ряду позиций, практически все регионы обновили свои максимумы. Это является не просто счастливой случайностью, а результатом системных решений, которые мы вместе с вами реализовали в последние годы. В частности, активно работали над повышением уровня внесения удобрений на гектар почвы. Если в 2018 году речь шла у нас о 40 кг, то в 2022 году в среднем по РФ вносили 60 кг. И это далеко не предел. К 2025 году мы должны выйти на средний уровень в 80 кг на гектар», — отметил Дмитрий Патрушев.

Министр подчеркнул, что удобрения — важнейшая составляющая роста урожайности, и поблагодарил индустрию за реализацию мер по обеспечению доступности удобрений для российских аграриев.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов также связал достигнутый за последние годы значительный прогресс сельскохозяйственного сектора вверенного ему региона с повышение плодородия земель.

«Сегодня АПК республики — современная высокотехнологичная отрасль с высоким потенциалом развития. Располагая 2% сельхозугодий страны, мы производим 3,8% сельхозпродукции в масштабах всей России. Особое внимание уделяется повышению плодородия. В 2018 году мы вносили 52 кг в действующем веществе на гектар, а в текущем эта цифра будет 82 кг», — рассказал Рустам Минниханов.

Интересы отечественных аграриев для индустрии минеральных удобрений — неизменный стратегический приоритет. Глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев подчеркнул, что предприятия отрасли чётко выполняют задачу удвоения потребления минеральных удобрений в национальном АПК, поставленную Минсельхозом России.

«В прошлом году аграрии приобрели на 60% больше удобрений (13,2 млн тонн), чем в 2018 году. И в 2,5 раза больше, чем в 2013 году. Несмотря на то, что сегодня только начало июля, мы уже более чем на 70% (почти 4 млн тонн удобрений в д. в.) закрыли потребности наших аграриев на весь 2023 год. И, конечно, на 100% поставим оставшиеся объёмы. Те рекордные урожаи, о которых сегодня говорил Дмитрий Николаевич, это результат комплексной государственной политики, и сектор удобрений, как ключевой партнёр АПК, безусловно, ощущает причастность к масштабному прорыву, который на наших глазах происходит в российском аграрном секторе», — отметил Андрей Гурьев.

Индустрия минеральных удобрений продолжает инвестировать в развитие, добавил глава РАПУ. В следующие 5–7 лет компании отрасли планируют вложить более 2 триллионов рублей в развитие новых мощностей, чтобы обеспечить высококачественной продукцией по доступной цене отечественный аграрный сектор, сохранив при этом завоёванные позиции на экспортных рынках.