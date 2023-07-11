Луганск, 11 июля, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Командование украинской армии осуществляет переброску резервов ВСУ на краснолиманское направление. Об этом 11 июля сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В районах населённых пунктов Белогоровка, Торское и Ямполь [в ДНР] отмечено увеличение живой силы и огневых средств противника», — написал он.

Эксперт уточнил, что в основном ВСУ подтягивает дополнительные силы из Константиновки, однако, по его данным, среди них также есть и резервы из Житомирской и Черниговской областей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что войска российской группировки «Центр» уничтожили на сватовском и краснолиманском направлениях три польские самоходные артиллерийские установки Krab ВСУ. Также были уничтожены САУ «Акация», САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

До этого в Минобороны рассказали, что артиллерия Центрального военного округа в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила на краснолиманском направлении американскую гаубицу M777 украинской армии. Цель удалось поразить на расстоянии более 18 км с минимальным количеством выстрелов.