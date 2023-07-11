Вена, 11 июля, 2023, 09:15 — ИА Регнум. В Европейском союзе начинают понимать, что победа Украины в конфликте с Россией невозможна. Об этом 11 июля заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наши собеседники в Вене отмечают: среди европейцев зреет понимание того, что лёгкой победы у Украины не будет и она в принципе невозможна», — сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат указал, что европейцы признают мощь и организованность Вооружённых сил России, которые теперь к тому же приобрели внушительный боевой опыт в ходе военных действий.

Гаврилов отметил, что для стран — участниц НАТО эта ситуация усугубляется тем, что военно-промышленный комплекс альянса пребывает в упадке.

«Они уже поставили на Украину все запасы ПЗРК Stinger и (ПТРК) Javelin, склады опустели, но для их пополнения потребуются годы. Не поспевает за истощающимися европейскими армиями и производство снарядов», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гаврилов заявил, что украинский президент Владимир Зеленский может в лучшем случае получить от саммита НАТО в Вильнюсе в вопросе вступления Украины в альянс лишь гарантии дальнейшей военной помощи.

Дипломат напомнил, что ранее Лондон и Вашингтон чётко дали понять Киеву, что ему для этого нужно выполнить все необходимые требования. Он добавил, что на этом фоне заседание Совета Украина — НАТО в ход саммита в Вильнюсе — это лишь реверанс в сторону Киева.