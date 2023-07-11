Симферополь, 11 июля, 2023, 09:04 — ИА Регнум. До 85 автомобилей сократилась очередь автомобилей у Крымского моста со стороны Краснодарского края. Об этом 11 июля сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Юрий Березнюк/ТАСС Очередь из автомобилей в сторону Крымского моста

«В очереди со стороны Тамани [по состоянию на 07:00 мск] находится 85 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что со стороны Керчи затора из желающих проехать через Крымский мост автомобилей нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 10 июля пробка у Крымского моста сократилась в три раза — до 425 автомобилей. На тот момент время ожидания проезда составляло до двух часов.

При этом, по состоянию на 10:00 мск 10 июля, в очереди находились 1310 автомобилей, а время ожидания доходило до шести часов. Со стороны Крыма заторов в движении через мост не наблюдалось.