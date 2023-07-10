Москва, 11 июля, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Турция неоднократно заявляла западным партнёрам о проблеме недополучения нуждающимися странами предполагаемого зерновой сделкой объёма продукции. Это подтверждается статистикой. Об этом 11 июля РИА Новости сообщил источник, знакомый с переговорами вокруг черноморской инициативы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Этот вопрос неоднократно поднимался официальной Анкарой, в том числе президентом [Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом], в контактах с западными партнёрами, об этом заявлялось открыто», ― указал собеседник агентства.

По его словам, этот факт констатировался и в телефонных переговорах турецкого лидера с российским президентом Владимиром Путиным. При этом стороны рассматривали возможность переработки российской агропродукции в Турции для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны.

Как сообщало ИА Регнум, Черноморскую инициативу представители России, Турции, Украины и ООН подписали в Стамбуле 22 июля 2022 года. После этого зерновую сделку продлевали трижды: в первый раз на 120 дней — 17 ноября 2022 года, второй раз на 60 дней — 18 марта 2023 года, и третий раз на 60 дней — 17 мая 2023 года.

Срок действия зерновой сделки, целью которой является оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, оканчивается 17 июля. При этом в МИД РФ заявили об отсутствии оснований для её продления. В ведомстве пояснили, что соглашение превратилось в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны.

После переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским президент Турции Эрдоган 8 июля выразил надежду на продление зерновой сделки хотя бы на три месяца. При этом он подчеркнул, что Анкара будет стремиться к продлению зернового коридора на два года. Турецкий лидер также надеется на переговоры с Путиным по зерновой сделке и на его конструктивную позицию.

В Кремле видят не так много надежд на исполнение договоренностей по зерновой сделке до конца срока её действия. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в плане зерновой сделки пока ничего не поменялось. Официальный представитель Кремля также добавил, что пока в графике нет телефонного разговора Эрдогана с Путиным по вопросу продления зерновой сделки, но лидеры при необходимости могут очень быстро его согласовать.