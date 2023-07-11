Киев, 11 июля, 2023, 08:28 — ИА Регнум. В трёх украинских регионах объявили воздушную тревогу, сообщает 11 июля министерство цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях в 8:00 мск.

В ночь на 11 июля режим воздушной тревоги вводили в Черниговской и Киевской областях и в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, ВСУ за сутки 10 июля 63 раза обстреляли территорию ДНР.

По данным Следственного комитета России, при обстреле города Алёшки (Херсонская область) украинской армией погибли двое мирных жителей.