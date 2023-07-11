Калуга, 11 июля, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Второй подозреваемый в нападении на мужчину из-за цвета волос в подмосковной Электростали задержан сотрудниками полиции в Калужской области. Об этом 11 июля сообщил пресс-центр МВД РФ в Telegram-канале.

Скриншот видеозаписи мвд.рф Ирина Волк

«В Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали», — приводится в сообщении цитата из заявления официального представителя МВД России Ирины Волк.

Как уточнила Волк, оперативники установили местонахождение второго подозреваемого, который скрывался на территории Обнинска Калужской области, где и был задержан. Мужчина 1993 года рождения является жителем Калужской области.

По факту причинения телесных повреждений следователем Следственного отдела УМВД России по городскому округу Электросталь возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса Российской Федерации. Предварительное расследование продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мужчина, которому в Электростали изрезали голову ножом, рассказал подробности нападения на него злоумышленников, которым не понравился цвет его волос.

Неизвестные напали на мужчину 9 июля, пострадавшего госпитализировали, медики обработали его раны и сообщили о произошедшем в полицию. Правоохранители объявили злоумышленников в розыск. Позднее полицейские задержали одного из двоих подозреваемых. Им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения.