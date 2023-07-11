Донецк, 11 июля, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Танкисты группировки войск «Восток» Вооружённых сил России отразили несколько атак ВСУ на Времевском выступе. Об этом во вторник, 11 июля, в беседе с РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Министерство обороны Российской Федерации Российская техника в зоне СВО

«Были успешно выполнены боевые задачи по удержанию оборонительных позиций российских войск. Контрнаступление ВСУ было остановлено», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, подразделения группировки сорвали несколько штурмовых действий противника на южнодонецком и запорожском направлениях. В результате боевых действий ВСУ понесли потери в живой силе и бронетехнике.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля танкисты Западного военного округа по наводке дрона с дистанции порядка пяти километров уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины с диверсантами. В Министерстве обороны России отметили, что огневую задачу выполнили экипажи танков Т-80БВ.