Екатеринбург, 11 июля, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Переговоры о строительстве в стране атомной электростанции с участием России идут на Шри-Ланке положительно. Об этом 11 июля заявил министр промышленности и плантаций Шри-Ланки Рамеш Патирана в беседе с РИА Новости на полях международной выставки «Иннопром-2023».

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Вопрос о строительстве атомной электростанции обсуждался, [процесс] находится на этапе подготовки, идет он в положительном ключе — чтобы посмотреть возможность продвинуться в этом вопросе в сотрудничестве с Россией», — уточнил Патирана.

На вопрос о возможном подписании договора в 2023 году министр пояснил, что соглашение пока не оформлено окончательно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что представители госкомпании «Росатом» и дипломаты из Шри-Ланки договорились на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о строительстве совместной АЭС.

В интервью РИА Новости посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила, что мощность АЭС может составить до 300 мегаватт. Помимо строительства, Шри-Ланка также начнёт при помощи «Росатома» обучение специалистов.

О планах на строительство стало известно ещё в феврале 2023 года, когда Лиянаге сообщила о соответствующем желании «Росатома». Тогда она отметила, что представители госкорпорации собирались посетить страну, чтобы ознакомиться с условиями возможного строительства.