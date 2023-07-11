Авдеевка, ДНР, 11 июля, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Экипаж боевой машины поддержки танков «Терминатор» Южной группировки войск Вооружённых сил Украины в ночь на 11 июля выпустил по позициям ВСУ под Авдеевкой 400 снарядов. Об этом РИА Новости рассказал командир экипажа.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Работали с 30-го калибра из БМПТ «Терминатор». Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра, отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующими. Расход был 400 снарядов», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что работа производилась в ночное время, так как в тёмное время суток при использовании тепловизоров гораздо проще обнаружить скопления живой силы и техники противника.

Ранее БМПТ «Терминатор» успешно применялись в зоне специальной военной операции в начале этого года. Как передавало ИА Регнум, 27 января экипаж боевой машины поддержки танков уничтожил опорные пункты ВСУ в районе Кременной Луганской Народной Республики.