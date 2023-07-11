Москва, 11 июля, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Российский бюджет в 2022 году на фоне многочисленных налоговых долгов различных компаний перед государством недополучил порядка 2,5 трлн рублей. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«По состоянию на 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составила 2,5 триллиона рублей», — сообщил источник «Известиям».

Отмечается, что показатель задолженности по сравнению с суммой на 1 января 2022 года увеличился на 545 млрд рублей, то есть приблизительно на 27,5%.

«В условиях дефицита бюджет рост объёма задолженности вызывает обеспокоенность комитета», — рассказали газете в комитете Государственной думы по экономической политике.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля Счётная палата об исполнении бюджета в Министерстве финансов России опубликовала данные, согласно которым в 2022 году в российский бюджет поступило 245 видов доходов, не учтенных в прогнозе. Всего казна пополнилась невыясненными платежами на сумму в 17,3 млрд рублей.