Бюджет России в 2022 году недополучил 2,5 триллиона рублей
Москва, 11 июля, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Российский бюджет в 2022 году на фоне многочисленных налоговых долгов различных компаний перед государством недополучил порядка 2,5 трлн рублей. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили «Известия».
«По состоянию на 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам составила 2,5 триллиона рублей», — сообщил источник «Известиям».
Отмечается, что показатель задолженности по сравнению с суммой на 1 января 2022 года увеличился на 545 млрд рублей, то есть приблизительно на 27,5%.
«В условиях дефицита бюджет рост объёма задолженности вызывает обеспокоенность комитета», — рассказали газете в комитете Государственной думы по экономической политике.
Как передавало ИА Регнум, 6 июля Счётная палата об исполнении бюджета в Министерстве финансов России опубликовала данные, согласно которым в 2022 году в российский бюджет поступило 245 видов доходов, не учтенных в прогнозе. Всего казна пополнилась невыясненными платежами на сумму в 17,3 млрд рублей.