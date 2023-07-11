Вашингтон, 11 июля, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Ничего не поможет Украине исправить положение в свете предстоящего проигрыша в конфликте. Такое заявление сделал 10 июля экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Украина потеряна. Украина висит на волоске в худшем смысле этого выражения. Это катастрофа», — сказал Макгрегор.

По мнению экс-советника Пентагона, никакие поставки военной помощи уже не смогут что-либо изменить, время уже упущено. При этом Макгрегор указал, что из-за украинского конфликта, спровоцировавшего раскол внутри НАТО, многие страны в буквальном смысле находятся в отчаянии.

По мнению Макгрегора, для Украины нет иного выхода, кроме проведения переговоров. Учитывая, что Киев находится не в том положении, чтобы диктовать условия Москве, ему остаётся «получить, что возможно».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал экс-советник Пентагона, полковник Макгрегор, Вашингтон готовил Украину для того, чтобы ослабить Россию и присвоить её богатые ресурсы, а вместо этого США уничтожили украинскую нацию. Макгрегор не видит иного выхода, кроме как признать это.

Также Макгрегор отметил, что если НАТО пойдёт на провокационные действия во время саммита в Вильнюсе, то Украина может столкнуться с новыми территориальными потерями, в частности лишиться Одессы, и добавил, что Россия располагает необходимыми для этого ресурсами.