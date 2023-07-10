Новый, 503-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что российские танкисты под командованием лейтенанта Алмаза Кыдрасова отразили пять атак украинских военных и уничтожили несколько единиц иностранной бронетехники на Времевском выступе — возвышенности, расположенной на стыке Запорожской области и ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Как пояснил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов, офицер руководил действиями танкового взвода по подавлению сил противника, укрывшихся в лесополосах и при контратаке лично обнаружил и уничтожил около десятка националистов.

Несколько групп противника военнослужащие «Востока» уничтожили на запорожском направлении, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки атаковать в направлении Работино.

На краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ разгромили гаубицу M777 производства Соединённых Штатов Америки. Цель, находившуюся на расстоянии более 18 км, удалось уничтожить минимальным количеством выстрелов.

Тем временем в Николаеве поражен склад с дальнобойными ракетами западного производства. По словам координатора подполья Сергея Лебедева, этими ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия — НАРП.

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