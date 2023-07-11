Красный Лиман, ДНР, 11 июля, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки «Центр» Вооружённых сил России уничтожили на сватовском и краснолиманском направлениях три самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши. Об этом во вторник, 11 июля, в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три самоходные гаубицы Krab западного производства, самоходная гаубица «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30…» — рассказал он.

Кроме того, ВС России нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации Вооружённых сил Украины. Также удалось уничтожить два склада боеприпасов противника.

По словам Савчука, бойцы группировки сбили три украинских беспилотных летательных аппарата при помощи ЗРК «Тор-М1».

Как передавало ИА Регнум, 7 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении более 420 человек личного состава, а также три танка, семь боевых бронированных машин, САУ Krab, и гаубицу Д-20.