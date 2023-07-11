Красный Лиман, ДНР, 11 июля, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Артиллеристы Центрального военного округа в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили на краснолиманском направлении гаубицу M777 производства Соединённых Штатов Америки. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Военнослужащие самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» ЦВО в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийскую установку M777 иностранного производства на краснолиманском направлении», — сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве.

По информации источника, благодаря корректировке огня в режиме реального времени цель, находившуюся на расстоянии более 18 км, удалось уничтожить минимальным количеством выстрелов.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» Вооружённых сил России барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили артиллерийское орудие М777. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.