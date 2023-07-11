Вашингтон, 11 июля, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Поражение ожидает украинские войска предстоящей зимой из-за больших потерь, нехватки снарядов вкупе с неспособностью западных союзников поставлять военную помощь в необходимом количестве. Такое заявление сделал 11 июля бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По мнению Джонсона, ситуация на Украине «станет спорной» уже в декабре текущего года. По мнению экс-аналитика ЦРУ, украинская армия не сможет продолжать боевые действия из-за потерь в личном составе и в технике.

«Через год мы сможем производить число снарядов, которые Украина выстреливает за месяц. Это простая арифметика. США никогда в обозримом будущем не будут производить того количества артиллерийских снарядов, которого было бы достаточно для поддержания способности Украины воевать», — указал эксперт.

Также Джонсон высмеял слова президента Украины Владимира Зеленского, утверждающего, что инициатива в бою остаётся на стороне ВСУ.

«Он произносит слово, которое просто не имеет отношения к реальности. Они не вклинились даже в первую линию обороны. Они понесли масштабные потери», — пояснил Джонсон.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер выразил надежду, что отправка Киеву кассетных боеприпасов никак не повлияет на объёмы предоставляемой ему поддержки со стороны союзников.

В свою очередь, президент США Джозеф Байден пояснил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ.