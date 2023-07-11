Вашингтон, 11 июля, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе делают всё, чтобы подготовить общество к одобрению любых антироссийских мер, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Накануне саммита НАТО атмосфера в информполе США максимально накалилась, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе», — сказал Антонов в беседе с журналистами во вторник, 11 июля.

По его словам, все меры, предпринимаемые западными странами, никак не способствуют разрешению военно-политического кризиса, а лишь усугубляют положение и обостряют сложившуюся ситуацию.

Саммит НАТО пройдёт в столице Литвы Вильнюсе 11–12 июля. Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 10 июля, агентство France-Presse сообщило, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден прибыл в Вильнюс, где примет участие в саммите Североатлантического альянса.