Варшава, 11 июля, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Пожилая женщина, чудом спасшаяся от украинских нацистов в 1943 году, рассказала о встрече с потомками этих нацистов у себя дома. Об этом 10 июля пишет в своей статье обозреватель New York Times Эндрю Хиггинс.

Иван Шилов ИА Регнум Волынская резня

Журналист рассказал о 93-летней женщине, которая стала всё чаще замечать в своем селе незнакомых людей из числа украинских беженцев. Для пожилой дамы из Польши, сумевшей спастись от украинских нацистов в годы Второй мировой войны, встреча с их потомками стала очень сильным впечатлением.

Женщина поделилась с Хиггинсом, что до сих пор в её памяти не стёрлись события, которые произошли в её родной деревне, когда ей было всего 13 лет. Пожилая полячка помнит призывы «убивай поляков». Украинцы «делали ужасные вещи», — добавила старушка.

Возмущение женщины вызвало отсутствие раскаяния у потомков тех украинских нацистов, что совершали убийства и изгоняли поляков из сёл и деревень на Волыни и в Восточной Галиции. Пожилая полячка рассказала, что в мае вместе со своим сыном и другими родственниками и близкими людьми возложила цветы к мемориалу, на котором высечено: «Мы не забудем наших родственников, убитых украинскими националистами».

Хиггинс напомнил о зверствах, которые совершали украинские националисты в 40-х годах XX века на польской земле. В том числе и о Волынской резне, которая произошла 11 июля 1943 года, когда украинские националисты напали на 150 польских деревень, расправившись с сотнями мирных граждан. В июле 2016 года Сейм Польши принял постановление, которым признал 11 июля днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против поляков на Волыни в 1943–1945 годах. Польские историки заявляют о гибели от 100 до 130 тысяч человек от рук украинских националистов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что представитель МИД Польши Лукаш Ясина потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню, но признал, что у лидера сейчас много дел, а у жителей страны проблем.

В свою очередь, посол Украины в Польше Василий Зварыч посчитал неприемлемым тот факт, что польская сторона призвала президента Украины извиниться за Волынскую резню. Посол сообщил о готовности украинской стороны к диалогу, но призвал польские власти быть осторожными в заявлениях. Позднее Зварыч удалил свой пост с резким ответом официальному представителю польского МИД.