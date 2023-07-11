Пхеньян, 11 июля, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Предупреждение США о том, что попытка нарушения воздушного пространства Северной Кореи американскими самолётами может превратиться для них в «очень опасный полёт», сделала Ким Ё Чжон, замглавы отдела ЦК Трудовой партии КНДР и сестра лидера страны Ким Чен Ына. Об этом 11 июля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Ё Чжон

«Я уже выносила предупреждение об ответном действии нашей армии по соответствующему поручению. В случае повторных незаконных нарушений для американских вооруженных сил это станет очень опасным полетом», — указала Ким Ё Чжон.

Сестра лидера КНДР повторила своё утверждение о том, что самолёт-разведчик ВС США 10 июля неоднократно нарушал воздушное пространство над экономической зоной КНДР. При этом Ким Ё Чжон обрушилась с резкой критикой на власти Южной Кореи, которые выступили с опровержением факта нарушения воздушного пространства над северокорейской экономической зоной.

«Вопрос, связанный с упомянутыми воздушными зонами, — это вопрос исключительно между Корейской народной армией и Вооруженными силами США», — подчеркнула Ким Ё Чжон и посоветовала военным в Южной Корее «прекратить играть в самонадеянность и немедленно замолчать».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в заявлении официального представителям министерства национальной обороны КНДР указано, что попытка США отправить к берегам Корейского полуострова атомную подводную лодку с ядерным оружием приближает к накалу ситуации военных столкновений.

Кроме того, в заявлении отмечается, что со 2 по 9 июля стратегические самолёты-разведчики ВВС США, а также беспилотные разведывательные самолёты RQ-4B пролетали над Восточным и Западным морями. Учения Вашингтона и Сеула с участием атомной подлодки США и усиление американскими военными разведывательной деятельности в районе Корейского полуострова представляют собой угрозу суверенитету КНДР.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер 29 июня заявил о планах США отправить с визитом в Южную Корею подводную лодку класса Ohio, способную нести ядерное вооружение.