Вильнюс, 11 июля, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Послы 31 страны НАТО достигли договорённости по снятию технических возражений Турции против утверждения на саммите военных планов альянса для противодействия России. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Союзники по НАТО достигли соглашения по региональным планам, в которых описывается, как альянс может ответить на российскую атаку», — сообщило Reuters со ссылкой на трёх дипломатов.

По информации источника, до прошедших переговоров Турция выступала против развёртывания сил НАТО в Средиземноморском и Черноморском регионах.

Как передавало ИА Регнум, президент Литвы Гитанас Науседа в интервью газете The Times в преддверии саммита НАТО призвал страны Североатлантического альянса создать постоянные военные базы у границ России, а также усилить военное присутствие. По его словам, размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия разрушило основополагающий пакт Россия — НАТО.